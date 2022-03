क्या यूक्रेन युद्ध के चलते जा सकती है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कुर्सी ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 मार्च: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में रूस में अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की ओर इशारा करके यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच माहौल को और गर्म कर दिया था। बाइडेन की ओर से कही गई बातों से अमेरिका ने पलटने में भी देरी नहीं की थी, लेकिन उससे रूस को मौका मिला और उसने बता दिया कि उसे इराक, अफगानिस्तान या सीरिया समझ लेने की भूल ना करे। हालांकि, बाद में बाइडेन भी अपनी बातों से पलटते नजर आए। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या यूक्रेन संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि पुतिन को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए?

English summary

The ouster of Russian President Vladimir Putin because of the Ukraine war is unlikely. It can't happen unless it loses the war or its economy collapses