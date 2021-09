नहीं सुधरा तालिबान तो दिसंबर 2022 में भारत के पास होगा मिलिट्री एक्शन का मौका

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 03: अफगानिस्तान में आज तालिबान की सरकार का निर्माण होने जा रहा है और तालिबान ने कहा है कि नमाज के बाद नई सरकार का ऐलान किया जाएगा। वहीं, चीन ने तालिबान की सरकार बनने से पहले आर्थित मदद देने का वादा किया है, वहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने दिया, तो दिसंबर 2022 में भारत सरकार अफगानिस्तान में सेना उतार सकती है।

English summary

If the Taliban allows the use of Afghanistan's land against India, can the Indian government bring down United Nations forces in Afghanistan in December 2022?