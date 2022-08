कौन हैं मौलवी मुक्तदा अल-सदर, जिनके राजनीति से इस्तीफा देने पर इराक फिर गृहयुद्ध के नजदीक खड़ा है?

International

oi-Abhijat Shekhar

बगदाद, अगस्त 30: इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर के राजनीति छोड़ने के ऐलान करने के बाद इराक खूनी संघर्ष में घिर गया है। मौलवी मुक्तदा अल-सदर ने सोमवार को घोषणा की है, कि वो इराक की राजनीति से सन्या ले रहे हैं, जिसके बाद उनके सैकड़ों नाराज अनुयायियों ने सरकारी दफ्तरों पर धावा बोल दिया और सुरक्षा बलों के साथ झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें अब तक कम से कम 20 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। मौलवी मुक्तादा अल-सदर के वफादार प्रदर्शनकारियों ने सरकारी महल के बाहर सीमेंट की बोरियों के बने बैरिकेट्स गिरा दिए, वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में भी घुस गये और जमकर हंगामा किया है। आईये जानते हैं, कि इराक में हिंसा के पीछे की वजह क्या है और शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर कौन हैं, जिनके इशारे पर खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है।

English summary

Who is Iraq's religious leader Maulvi Muktada al-Sadr, at whose behest the Iraqi parliament is storming and Iraq is standing on the cusp of civil war.