तबाह हो गई ईरान की करेंसी, डॉलर के मुकाबले 450,000 लाख के पार पहुंचा रियाल, संकट में देश

ईरान की स्थिति उस वक्त खराब होनी शुरू हुई, जब 2018 में अमेरिका ने एकतरफा परमाणु समझौता रद्द कर दिया और ईरान के ऊपर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।

Iran's currency hits record low: पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव और पिछले 4 महीनों से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान की करेंसी तबाह हो गई है और देश की करेंसी रियाल, डॉलर के मुकाबले नये रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। रविवार को ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी रियाल, पहली बार 450,000 के स्तर से भी नीचे गिर गई है।

English summary

Iran's currency has crossed the point of 4, 50000 against the dollar and the situation of the Islamic country has become very serious.