हिजाब को लेकर अमेरिका और ईरान में ठनी, बाइडेन के वार पर रईसी का जोरदार पलटवार

न्यूयॉर्क/तेहरान, 23 सितंबर : ईरान में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत से उत्पन्न हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन ( Public outrage in Iran over Mahsa Amini death) अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। देश में अलग-अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, अमेरिका ने महिला की कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर ईरान की मोरैलिटी पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, इन सब बातों से तिलमिलाए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मोरैलिटी पुलिस की हिरासत में महिला की मौत की जांच अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया, अमेरिकी पुलिस द्वारा मारे गए लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्या इन सभी मौतों की जांच कराई गई? हिजाब विवाद और ईरान में महिला की मौत के मामले पर अमेरिका और ईरान में ठन गई है।

English summary

The death of an Iranian woman in the custody of the country’s morality police must be “steadfastly” investigated, Iran’s president said Thursday, even as he turned the tables on the country he was visiting for the UN General Assembly and asked: What about all the people killed by American police?