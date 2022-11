'एंटी हिजाब प्रोटेस्ट' को खत्म करने की कोशिश! ईरान की कार्रवाई में पिछले हफ्ते 72 लोग मारे गए

International

oi-Artesh Kumar

ईरान में 22 साल की कुर्द युवती महसा अमीनी (Mahsa Amini) की मौत के बाद से हिजाब के खिलाफ घोर प्रदर्शन (Anti Hijab Protest) जारी है। इस प्रोटेस्ट पर नजर रखने वाले एक आधिकारिक समूह ने बताया कि प्रदर्शन के क्रम में पिछले सप्ताह करीब 72 लोगों को ईरानी सुरक्षा बलों ने मार डाला है। मारे गए 72 लोगों में 56 लोग कुर्द आबादी वाले इलाकों से थे। वहीं, नॉर्वे स्थित समूह ईरान ह्यूमन राइट्स (आईएचआर) मुताबिक, सुरक्षाबलों ने महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए इन प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई की जिसमें 416 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इनमें 51 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल थीं। वहीं, ईरान सरकार कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान 40 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है।

English summary

Iranian security forces have killed 72 people, including 56 in Kurdish-populated areas, in the past week alone in their crackdown on the protests sparked by Mahsa Amini's death, a rights group said Tuesday.