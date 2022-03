युद्धविराम में भी नहीं निकल पाए भारतीय छात्र, सरकार के लिए सिरदर्द बना ‘सूमी’, जानिए क्यों है टेंशन

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 06: रूस और यूक्रेन ने शनिवार को युद्धविराम की घोषणा की थी, ताकि, युद्ध वाले क्षेत्रों में जो नागरिक फंसे हुए हैं, वो उन क्षेत्रों से बाहर निकल पाएं। नागरिकों के बाहर निकलने के लिए मारियुपोल और वोल्नोवाखा शहरों में मानवीय गलियारे का निर्माण किया गया था, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में फंसे भारतीय इन निकास मार्गों का उपयोग करने में असमर्थ रहे। जिसको लेकर यूक्रेन और रूस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। यूक्रेन ने कहा कि, रूसियों ने समझौते का उल्लंघन किया और चल रही गोलाबारी ने "नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय गलियारों को खोलना असंभव" बना दिया था।

