वैश्विक आर्थिक सुस्ती में भी भारतीय ट्रेड पर नहीं पड़ा असर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की बड़ी जीत!

oi-Abhijat Shekhar Azad

India trade unimpacted in Slowdown: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में शानदार खबर दी है और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट में कहा है, कि भारत का व्यापार आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से सबसे सकारात्मक संभावनाएं हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है, जब दुनिया के ज्यादातर देश आर्थिक मंदी के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और साल 2023 ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी खराब होने की संभावना जताई जा रही है।

English summary

Indian exports have been unaffected by the global economic slowdown. Relief to the Government of India from the report of S&P Global Market Intelligence.