रिहाना, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग...वो इंटरनेशनल स्टार्स, जिन्होंने जमकर दिया किसानों का साथ

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 19: शुक्रवार सुबह 9 बजे पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बार फिर से आश्चर्यचकित करते हुए विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सिर्फ भारतीय किसान ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के वो लोग भी हैरान रह गये हैं, जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई थी। आज किसानों की जीत के बाद उन अंतरार्ष्ट्रीय सेलिब्रिटिज को एक बार फिर से याद करना जरूरी है, जिन्होंने किसानों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया था।

English summary

The Government of India has decided to withdraw all three controversial agricultural laws. In such a situation, let us know about those world famous persons who supported Indian farmers.