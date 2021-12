जानिए कौन हैं गौतम राघवन, जो तय करेंगे व्हाइट हाउस में कौन करेगा काम, बाइडेन के हैं बेहद करीबी

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 12: व्हाइट हाउस के सभी प्रमुख ओहदों पर भारतीय मूल के लोगों का पहुंचना जारी है और राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार भारतीय समुदाय के लोगों पर अपना भरोसा जता रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी गौतम राघवन को व्हाइट हाउस के कार्मिक विभाग के प्रमुख के तौर पर प्रमोट कर दिया है। यानि, अब व्हाइट हाउस में कौन सा अधिकारी किस विभाग का काम करेगा, किसकी छुट्टी की जाएगी, ये तमाम जिम्मेदारी गौतम राघवन ही संभालेंगे।

English summary

Know who is India-born Gautam Raghavan, who will now decide which official will work in the White House, is very close to President Biden.