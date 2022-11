India-US Ties: भारत में आज 80 प्रतिशत लोग डिजिटल भुगतान करते हैं, अमेरिका के साथ संबंधों पर बोले भारतीय राजदूत

International

अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) ने कहा कि साल 2009 में भारत में केवल 17 फीसदी लोगों के पास बैंक के खाते थे। उस समय काफी कम संख्या में डिजिटल भुगतान होते थे। राजदूत संधू ने कहा कि 2009 में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों ने ही डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल किया था और 4 फीसदी लोगों के पास की यूनिक आईडी दस्तावेज था। उन्होंने कहा कि आज भारत में करीब 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक खाते हैं और फीसदी लोग डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। संधू ने आगे बताया कि आज के समय में देश में 99 फीसदी लोगों के पास यूनिक आईडी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में ये सब 1.4 अरब लोगों की आबादी वाला देश में है।

English summary

India's Ambassador to US, Taranjit Singh Sandhu on Sunday (local time) emphasized the journey of two democracies together for the world -75 years of relations and said that India-US relations is a two-way street and this is a very symbiotic relationship.