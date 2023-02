कैसा है कहर बरपाने वाला MQ-9B predator ड्रोन? अमेरिका से बस फाइनल ही होने वाली है भारत की डील

भारत सरकार की हिंद महासागर और चीन से लगती सीमा वाले इलाकों में सर्विलांस क्षमता में इजाफा करना चाहती है, लिहाजा ये ड्रोन इस काम में माहिर है। इसके अलावा इस ड्रोन के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं।

MQ-9B predator drone deal: एक दिन पहले पेश किए गये भारतीय रक्षा बजट में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और भारत के बीच विध्वंसक MQ-9B predator ड्रोन को लेकर सौदा जल्द ही फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार इस अमेरिकी विध्वंसक ड्रोन की तैनाती चीन की सीमा के साथ साथ हिंद महासागर में भी करना चाहती है, लिहाजा दोनों देशों के बीच जल्द ही MQ-9B predator ड्रोन को लेकर सौदा फाइनल होने वाला है।

