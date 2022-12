कश्मीर पर 'चौधरी' बनने की कोशिश में मुस्लिम देशों का संगठन OIC, भारत ने लगाई कड़ी फटकार

इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 देश हैं और ये संगठन अकसर कश्मीर मुद्दे पर विवादित बयान देता रहता है। इस संगठन पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का प्रभाव है।

OIC Kashir Issue: कश्मीर मुद्दे को लेकर चौधरी बनने की कोशिश कर रहे इस्लामिक देशों के संगठन OIC को भारत ने कड़ी फटकार लगाई है और भारत ने साफ शब्दों में कहा है, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत के आंतरिक मामलों में ओआईसी दखल देने की हरगिज कोशिश ना करे। भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को उस वक्त कड़ी फटकार लगाई है, जब ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसेन ब्राहिम ताहा ने बयान दिया है, कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है।

