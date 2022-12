'लोकतंत्र के बारे में हमें सिखाने की जरूरत नहीं', UN में किस बात पर बरस पड़ा भारत? जानिए

लोकतंत्र और मानवाधिकार को लेकर भारत पहले भी अमेरिका के दावे को खारिज करता रहा है और इसी साल मानवाधिकर उल्लंघन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट को 'द्वेषपूर्ण' बता चुका है।

India at UN: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में दिसंबर महीने का अध्यक्ष बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कांबोज ने जोर देकर कहा कि, नई दिल्ली को यह बताने की जरूरत नहीं है, कि लोकतंत्र पर क्या करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, लोकतंत्र को लेकर हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि, भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यीय देशों में शामिल एक अस्थाई राष्ट्र है और इस महीने अध्यक्षता के साथ भारत का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इससे पहले पिछले साल अगस्त महीने में भी भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता की थी, जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहा था।

