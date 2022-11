भारत का सबसे मजबूत ट्रेड पार्टनर बना रूस, मोदी सरकार की विदेश नीति को डिगा नहीं पाया अमेरिका

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

India-Russia Trade Partners: अमेरिका और पश्चिमी देशों के भारी विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति से जरा भी समझौता नहीं करते हुए रूस के साथ भारी व्यापार जारी रखा है और मंगलवार को जारी नई एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है, कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से जहां वैश्विक बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और कई देशों के बाजार पर गंभीर असर पड़ा है, वहीं भारत और रूस एक मजबूत व्यापारिक भागीदार बनकर सामने आए हैं। एसएंडपी की ये रिपोर्ट भारत की तटस्थ और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की पुष्टि करते हैं, क्योंकि भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रेशर को दरकिनार करते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखा है।

इराक और सऊदी अरब छूटे पीछे, भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रूस, हो रहा जबरदस्त फायदा

English summary

India and Russia have become strong trading partners in the year 2022 and are likely to remain so in the year 2023 as well.