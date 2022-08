रिसर्च की आड़ में जासूसी करेगा चीन! श्रीलंका पहुंच रहा 'ड्रैगन' का खोजी जहाज, भारत नाराज

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो/नई दिल्ली, 5 अगस्त : भारत और चीन में एक बार फिर से तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह चीन का खोजी जहाज यूआन वांग 5 (Yuan Wang 5) हैं। दरअसल, चीन का यह जासूसी जहाज पड़ोसी देश श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। भारत ने इस पर पहले ही ऐतराज जता चुका है। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका से आग्रह किया था कि, वो चीन के इस खोजी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत ना दे लेकिन श्रीलंका माना नहीं और भारत के इस अनुरोध को दरकिनार कर चीन के इस खोजी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी (India miffed at sri lanka for allowing PLA satellite tracker ship in Hambantota)। भारत के अनुरोध को अंदेखी करने से नई दिल्ली कोलंबो से नाराज है।

English summary

Under the cloak of a research and survey vessel, a Chinese Space and Satellite Tracking ship Yuan Wang 5 is headed towards China leased port of Hambantota in Sri Lanka on August 11 despite serious objections from Indian Navy.