3.1 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाला देश बना भारत, 2030 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 09: अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले आठ सालों में भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थान पर नजर रखने वाली संस्था 'आईएचएस मार्किट' ने अनुमान लगाया है कि, साल 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानि, भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रहेंगे।

English summary

India will become the third largest economy in the world by 2030 overtaking Japan and India's growth rate has been estimated at 9.5% this year.