चीन हाथ मलता ही रह गया, नेपाल में भारत को मिल गई बड़ी कूटनीतिक जीत!

काठमांडू, जुलाई 20: पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के संबंधों में काफी खटास आई है। खासकर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। वजह था, नेपाल में पांव पसारता चीन। लेकिन, पिछले एक साल के दौरान नेपाल की राजनीति में काफी झंझावात रहा और अब नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, जो नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल में भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिल गई है, जबकि चीन हाथ मलता ही रह गया है।

