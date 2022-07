भारत-चीन के बीच 16वें दौर में 12 घंटे हुई चर्चा, फिर भी नहीं निकला कोई ठोस नतीजा

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग/नई दिल्ली, 18 जुलाई : भारत-चीन कमांडर्स की बीच 16वें दौर की वार्ता (India-China CommanderLevel Talks) खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक नतीजा नहीं निकला है। हालांकि, समय-समय पर हो रही वार्ता से दोनों देशों के बीच की नाराजगी थोड़ा शांत अवश्य हुआ होगा। जानकार बताते हैं कि, शीर्ष भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच निरंतर बातचीत के बाद भी अप्रैल 2020 तक भारत जिस स्थिति की मांग कर रहा है, वह आपको कही देखने को नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, लद्दाख में यथास्थिति बहाल करने को लेकर भारत-चीन सैन्य वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। भारत ने चीन से साफ कहा है कि अप्रैल 2020 में जिस तरह की सैन्य स्थिति और परिस्थिति एलएसी पर थी, वैसा ही फिर से हो तभी भारतीय सेना पीछे हटेगी।

English summary

It is 16 rounds and counting for the Corps Commander-level talks between Indian and Chinese delegations in Ladakh, but the status quo ante as of April 2020 that India has been seeking is nowhere in sight.