भारत-ऑस्ट्रेलिया हैं स्वाभाविक भागीदार, चीन ने व्यापार को हथियार बनाया- ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के दूत

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 03: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापार दूत टोनी एबॉट ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हैं। टोनी एबॉट ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, "भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक आर्थिक साझेदार हैं। भारत एक महान मैन्यूफैक्चरिंग देश है और ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं हैं। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया के पास भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 'मेक इन इंडिया' एक वास्तविकता बन जाए।"

English summary

Tony Abbott, Special Envoy to the Australian Prime Minister, said that India and Australia are natural trading partners, while China has used trade as a weapon.