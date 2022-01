UNSC में भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार, कहा- सरकारी संरक्षण में छुट्टा घूम रहे हैं मुंबई हमले के आतंकी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 26: भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से पाकिस्तान को फटकार लगाई है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम को उजागर किया है। भारत ने यूएनएससी में कहा है कि, 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता अभी भी पाकिस्तान में सरकारी संरक्षण में छुट्टा घूम रहे हैं और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ 'झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार' के लिए किया है।

English summary

India said during a debate in the United Nations Security Council that the conspirators involved in the 2008 Mumbai attack are still under the protection of the government of Pakistan.