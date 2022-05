4 लाख साल बाद हो पाएगा एलियंस से संपर्क, तब तक इंसान ही हो जाएंगे धरती से खत्म- चीन का रिसर्च

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 04: इंसानों के लिए एलियंस हमेशा से काफी ज्यादा उत्सुकता की बात रहे हैं और वैज्ञानिक लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई बार एलियंस को देखने से लेकर एलियंस के हमलों को लेकर भी रिपोर्ट आई है, लेकिन ताजा रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है, कि एलियंस से संपर्क साधने में करीब 4 लाख साल का वक्त लगेगा और तब तक इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा।

English summary

It may take 4 lakh years for humans to make contact with aliens, but by then the existence of humans will end.