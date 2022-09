आसमान का 'King' कहलाएगा न्यूक्लियर सुपरसोनिक डबल डेकर प्लेन! एक साथ 500 लोग होंगे सवार

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 13 सितंबर : आधुनिक युग का विज्ञान इंसानों को सुविधाओं से लैस करता जा रहा है। खास कर यात्रा करने वाले लोगों के लिए तो आने वाला वक्त और भी अरामदायक होने वाला है। आज और आने वाले कल की तुलना करें तो भविष्य की यात्रा आज की तुलना में कई गुना तेज और सुविधाजनक होगी। हाल ही में एक ऐसे विमान की कल्पना की गई है जो डबल डेकर होगा। इस विमान के बारे में बताया जा रहा है कि, यह काफी विशाल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जानकार बताते हैं कि, इसे विमान को लघु परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा मिलेगी और जिसकी रफ्तार 1,150 मील प्रति घंटा होगी (1,150mph-Miles per hour)। इस बड़े विमान में 500 यात्री यात्रा करेंगे।

English summary

The spaceship-like vehicle has been dubbed the HSP Magnavem, with designer Oscar Vinals behind the lightweight aircraft that is aiming for speeds of 1,150mph, a little faster than most commercial airliners.