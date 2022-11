ब्रिटेन में हिन्दू कैसे बने अमीर, स्मार्ट और संस्कारी, जानिए संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की गर्व वाली कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

Britain's Hindus: ब्रिटेन के लीसेस्टर शहर में पिछले दिनों हिन्दू और पाकिस्तानी मुस्लिमों के बीच एक सांप्रदायिक हिंसा फैली थी, जिसमें पाकिस्तानी मुस्लिमों ने हिन्दू मंदिरों से ध्वज उतार लिया था और खुलेआम धमकियां दी थीं। लिहाजा, दुनियाभर में एक उत्सुकता बनी, कि पाकिस्तानी मुसलमान तो चलिए जैसे हैं, वैसे हैं ही, लेकिन, ब्रिटेन में रहने वाले हिन्दुओें की स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक, सामाजिक हैसियत कैसी है और इन्हीं सवालों का जवाब एक नई रिपोर्ट में तलाशा गया है, जिसे जानकर हर भारतवासी को गर्व होगा।

English summary

The Times report states that, in the last 50 years, Hindus have now spread to every corner of Britain and have made a different identity due to their hard work.