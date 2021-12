असाधारण रफ्तार से पिघल रही है हिमालय की बर्फ, पानी के लिए तड़प सकते हैं करोड़ों हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, दिसंबर 21: हिमालय में ग्लेशियर पिघलने को लेकर लेटेस्ट स्टडी में चिंता बढ़ाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों को छक कर पानी पिलाने वाले हिमालय के ग्लेशियर असाधारण रफ्तार से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह भयानक स्तर पर जलसंकट खड़ा हो सकता है। लेटेस्ट रिसर्च में कहा गया है कि, हिमालय के ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं, उससे भारत और पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग बहुत जल्द बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं।

English summary

The glaciers of the Himalayas are melting at an extraordinary rate, due to which millions of people in India and Pakistan will face a severe water crisis.