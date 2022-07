गन कल्चर में लाखों मरे, नस्लभेद चरम पर... भारत को नसीहत देने वाला US अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता?

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 05 जुलाई : अमेरिका (America) भारत समेत दुनिया को मानवाधिकार, नस्लभेद पर बड़ी-बड़ी बात तो करता है लेकिन वह खुद की गिरेबान पर एक बार भी नहीं झांकता है। यूएसए दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है परंतु यहां नस्लभेद, गोलीबारी (mass shootings)जैसी कई हिंसक वारदातें होती ही रहती हैं। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। अमेरिका में जब भी कहीं शुटिंग जैसी हिंसक वारदात होती हैं, वहां के राष्ट्रपति व सांसद सीनेट में इस मुद्दे पर बहस शुरू कर देते हैं। हालांकि, इस पर अभी तक कोई कारगार उपाय निकल कर सामने नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 तक अमेरिका में 309 रिकॉर्ड संख्या में गोलीबारी (Mass Shootings) की घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं, 10 हजार से अधिक लोग गोलीबारी की घटनाओं में मारे जा चुके हैं।

English summary

Six months into 2022, there have been at least 309 mass shootings in the US, according to the Gun Violence Archive. Shooting incidents in 2022 are rivalling last year’s record-breaking numbers.