मिलिए भारत के ब्लॉकबस्टर 'राइस मैन' से, जो पूरी दुनिया को खाना खिला रहे हैं

International

oi-Artesh Kumar

लुधियाना/वाशिंगटन, 10 सितंबर : हरित क्रांति के जनक के तौर पर वैसे तो कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug) का नाम सबसे उपर है लेकिन भारत के डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश (Gurdev Singh Khush) को लोग' राइस मैन' (Rice Man) के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से दुनिया में धान की 300 से ज्यादा किस्में ईजाद किए। कृषि के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को लोग कभी नहीं भुला पाएंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया को भुखे पेट कभी नहीं सोने दिया। इसलिए उन्हें धान के क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्हें लोग 'राइसमैन' के नाम से भी जानते हैं। हालांकि, बेहद कम लोग ही जानते होंगे कि डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश डॉक्टर बनना चाहते थे। यह बात उन्होंने खुद बताया है।

English summary

He is to rice what the ‘Father of the Green Revolution’, Norman Borlaug, was to wheat. But Gurdev Singh Khush – no food crop in history has been planted on as much area worldwide as his blockbuster IR36 and IR64 varieties – is the unlikeliest of rice breeders.