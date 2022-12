अफगानिस्तान में ‘चाइनीज होटल’ पर अटैक, 3 आतंकी सहित 5 लोगों की मौत

शहर-ए-नवा को चाइनीज होटल कहा जाता है क्योंकि यह चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में काफी चीनी नागरिक रुके हुए थे। ऐसे में कई चीनी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक होटल पर सुसाइड अटैक हुआ है। इस हमले में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। तालिबानी सरकार ने एक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक हमले में शामिल तीनों हमलावर मारे गए हैं। इस घटना में किसी भी विदेशी नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि डर की वजह से दो विदेशी नागरिक होटल से कूद कर जख़्मी हो गए हैं। जिस होटल पर हमला हुआ है उसका नाम शहर-ए-नवा है। शहर-ए-नवा को चाइनीज होटल कहा जाता है क्योंकि यह चीनी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। समाचार एजेंसी एएफपी ने चश्मदीद के हवाले से बताया है कि एक गेस्ट हाउस के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है गोलियों की आवाज भी सुनाई दी है।

बीते हफ्ते पाकिस्तानी दूतावास पर हुआ था हमला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होटल पर ऑटोमैटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला किया था। हमलावरों ने सुसाइड जैकेट भी पहनी हुई थी। ये होटल काबुल के शारेनो क्षेत्र में है। इससे पहले काबुल में चीन के राजदूत वांग यू ने अफगानिस्तान के उप विदेशमंत्री शेर मोहम्मद स्तानकज़ई से मुलाकात की थी। इस दौरान चीनी राजदूत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पुख्ता इंतजामों का आग्रह किया था। दरअसल बीते हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के दूतावास को निशाना बनाते हुए भी हमला हुआ था।

#BREAKING: Major attack underway at a hotel in Shahr-e-Naw of Kabul, Afghanistan where Chinese nationals are staying. Gunfight raging. China had recently contacted Taliban for more security at Chinese Embassy at Kabul. More details are awaited.

