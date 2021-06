Watch: चीन में स्टेज पर भेड़ियों का डेंजरस परफॉर्मेंस, दर्शकों से भरा था ऑडिटोरियम

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 14: दुनिया में दो ही मुल्क सबसे ज्यादा पर्दे में रहते हैं और उनके पास क्या क्या है, उसका ठीक ठीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। यहां तक कि धरती की एक एक इंच पर नजर रखने वाली अमेरिकन सैटेलाइट्स भी चीन और नॉर्थ कोरिया को लेकर सटीक अनुमान लगाने में नाकामयाब रहता है। चीन की भोपूं मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो रिलीज किया है। जो बेहद खतरनाक है।

स्टेज पर भेड़ियों का परफॉर्मेंस

आपने अब तक हाथी, घोड़े और शेरों के करतब देखे होंगे। जो ट्रेन्ड होते हैं। लेकिन, भेड़ियों का स्टेज फरफॉर्मेंस आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने चीन में एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर पर शेयर किया है। जिसमें भेड़ियों को परफॉर्म करते देखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्टेज पर भेड़ियों का झुंड परफॉर्म कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान दर्जनों भेड़िये स्टेज पर मौजूद थे और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। ये वीडियो चीन के Shaanxi प्रांत का है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जैसा की वीडियो में दिख रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान स्टेज के नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं और भेड़ियों उन लोगों के बीच से भागते हुए इधर से उधर जा रहे हैं।

A group of wolves took part in a stage performance in Xi‘an, Northwest China’s Shaanxi Province on Sunday and even ran into the aisles seperating the audiences. Theater staff said the animals are tamed Siberian plain wolves and are not dangerous. pic.twitter.com/AQdS3nZTdl