Giorgia Meloni: 100 साल बाद इटली में लौट आया फासीवाद, जियोर्जिया मेलोनी होंगी प्रधानमंत्री!

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, सितंबर 26: इटली एक ऐतिहासिक चुनावी नतीजे के कगार पर है और 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद पहली बार एक महिला के हाथों में देश की कमान हो सकती है और जियोर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बन सकती है। चुनाव के बाद जितने भी एग्जिट पोल के रूझान आए हैं, उनमें जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है और वो देश की अगली प्रधानमंत्री बनने के काफी करीब पहुंच गई हैं। इटली के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब कोई महिला देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वहीं, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब देश में दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनेगी।

गरीबी, भीषण महंगाई और हर तरफ सिर्फ डर, ये मुस्लिम देश भी आखिरकार कंगाली के कगार पर पहुंच ही गया

English summary

Beneto Mussolini's fascism in Italy has returned after a hundred years and Giorgia Meloni is on the verge of becoming the country's next prime minister.