जर्मनी में मंदी और चांसलर शोल्ज का चीन दौरा! G7 देश के किसी नेता की तीन साल में पहली बीजिंग यात्रा

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज (German Chancellor Olaf Scholz) आज एक दिन की यात्रा पर चीन (China Visit) पहुंचे। विश्व के सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह (G7) के किसी नेता की बीते तीनों सालों में चीन की यह पहली यात्रा है। खबर के मुताबिक विपक्षी दल इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। वहीं, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और उनके शीर्ष अधिकारियों की टीम जब चीन पहुंची तो उन्होंने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार जारी रहना चाहिए। वहीं, घोर आर्थिक मंदी के बीच जर्मनी का चीन से हाथ मिलाना दुनिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वहीं, शोल्ज की गठबंधन सरकार में से कुछ नेता चीन के साथ देश के गहरे संबंधों को लेकर घबरा रहे हैं।

Scholz’s visit — the first by a G7 leader to China in roughly three years — comes as Germany slides towards recession. But it has fired up concerns that the economic interests of Europe’s biggest economy are still too closely tied to those of Beijing.