Geomagnetic Storm Today: आज धरती से टकरा सकता है 'सौर विस्फोट', पृथ्वी पर मंडराया खतरा

oi-Ankur Sharma

न्यूयार्क, 09 फरवरी। आज अंतरिक्ष में एक बड़ी घटना घटने वाली है, बुधवार-गुरुवार के दरमियान आज नया 'सूर्य विस्फोट' हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, जिसकी वजह से भू-चुंबकीय तूफान आने की आशंका है। हालांकि आज से ठीक एक हफ्ते पहले भी भू-चुंबकीय तूफान आया था लेकिन उससे कोई हानि नहीं हुई थी लेकिन आज का तूफान पहले से ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है इसलिए धरती को नुकसान पहुंच सकता है।

English summary

The Center of Excellence in Space Sciences said that Earth is set to be hit by a fresh solar eruption on Wednesday and Thursday, that could trigger a geomagnetic storm.