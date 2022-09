पुतिन की धमकी के बाद फ्रांस ने कहा, 'हम यूक्रेन की मदद करेंगे, रूस पर हमला नहीं करेंगे'

International

पेरिस, 22 सितंबर : रूस और यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जानकार बताते हैं कि, रूस युक्रेन जंग में रूसी सैनिकों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। पुतिन ने जंग के बीच आंशिक सैन्‍य लामबंदी का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्‍होंने पश्चिमी देशों और अमेरिका को सख्‍त चेतावनी दी है। रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिम देशों को परमाणु हमलों की धमकी दे दी है जिससे ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश घबराए हुए हैं। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) का कहना है कि, उनका काम यूक्रेन की मदद करना है रूस पर हमला करना नहीं।

English summary

Our task is to hold our line, that is to say, help Ukraine as we are doing, to protect its territory and never to attack Russia," Macron told BFM television during his return from the UN General Assembly in New York on Wednesday.