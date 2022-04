मुसलमान हैं नापसंद, अगर फ्रांस की राष्ट्रपति बनीं मरीन ले पेन, तो भारत से संबंधों पर क्या होगा असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, अप्रैल 22: फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग दिलचस्प मोड़ है और देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला 24 अप्रैल को वोटों की गिनती के साथ हो जाएगा, लेकिन फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव-2022 काफी कड़ी टक्कर में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकालबा दक्षिण पंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन की दूसरी बार इमैनुएल मैक्रॉन के बीच है और पहले दौर की वोटिंग में मैक्रों को 27.8 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं, तो मरीन ले पेन को 23.2 प्रतिशत वोट मिले हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे फेज की वोटिंग में दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन ने मैक्रों पर भारी बढ़त बना सकती हैं, लिहाजा कहना मुश्किल हो गया है, कि कौन विजेता होगा। मैंक्रों के रहते भारत और फ्रांस के संबंध काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन अगर मरीन ले पेन फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बनती है, तो फिर दोनों देशों के संबंध कैसे होंगे? आइये समझने की कोशिश करते हैं।

English summary

The results of the presidential election in France will be out on April 24 and if Marine Le Pen becomes the next president, how will the Indo-French relations be?