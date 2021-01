अलर्ट: जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले US Capitol में लगी आग, दो दिनों तक एंट्री-एग्जिट पूरी तरह बंद

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। US Capitol Fire : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी मतों से हराने वाले डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन बुधवार, यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि जो बाइडेन के अलावा भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह और हाल ही में अमेरिकी कैपिटल हिल पर हुए हमलों को देखते हुए अमेरिका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह से दो दिन पहले कैपिटल हिल में आग लगने से हड़कंप मच गया है।

बता दें कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले कैपिटल हिल में आग की घटना ने परिसर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, इस घटना के बाद बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कैपिटल हिल को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण तक अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। आग की घटना के बीच एफबीआई ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते हथियारबंद विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी जारी की है। अमेरिकी संसद परिसर में आग लगने का असर बाइडेन की शपथ ग्रहण पर भी पड़ा है।

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, DC that has been extinguished. Out of an abundance of caution the US Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public: US Secret Service https://t.co/xMq5TPT7V6 pic.twitter.com/pNtVgM8nrJ