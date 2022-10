everything app क्या है, जिसके लिए Elon Musk ने फिर Twitter खरीदने में दिखाई दिलचस्पी ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Elon Musk जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ और दुनिया की सबसे अमीर शख्सियत हैं दोबारा से ट्विटर खरीदने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बार वे एक विस्तृत प्लान के साथ डील करना चाहते हैं, जिसके तहत इस माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी को एवरीथिंग ऐप में विकसित करना चाहते हैं। मतलब, अगर ट्विटर एलन मस्क का हुआ तो यह सिर्फ जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि यह बाकी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल में आ सकेगा। आइए जानते हैं कि एवरीथिंग ऐप का मतलब क्या हुआ और ऐसा होने पर ट्विटर में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है।

English summary

Tesla company CEO is again talking about buying Twitter. He wants to turn Twitter into the Everything app, which will work as a super app