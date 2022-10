सूडान में जमीनी विवाद में दो जनजातियों के बीच दो दिनों तक चलता रहा संघर्ष, 220 लोगों की मौत

International

oi-Sanjay Kumar Jha

सूडान के दक्षिणी हिस्से में आदिवासियों के बीच दो दिनों के संघर्ष के बाद कम से कम 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। यह संघर्ष देश के ब्लू नाइल प्रांत में हौसा जनजाति और बर्टा जनजाति के लोगों के बीच हुआ है। सूडान के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक कम से कम 220 लोग मारे जा चुके हैं। यह हाल के वर्षों में सूडान में सबसे घातक आदिवासी संघर्षों में से एक है। इस भयानक संघर्ष ने पहले से ही राजनीतिक अराजकता में फंसे अफ्रीकी देश के संकट को और बढ़ा दिया है।

Image- Demo

कई महीने से हो रही जातीय हिंसा

ब्लू नाइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक फत अर्रहमान बखेत के अनुसार, इथियोपिया की सीमा पर वाड अल-माही शहर में बुधवार और गुरुवार को तनाव बढ़ गया था। बखेत के मुताबिक मरने वाले की संख्या और भी अधिक हो सकती है क्योंकि अभी भी चिकित्सा दल संघर्ष के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक सबसे पहले झड़पें बुधवार को शुरू हुई जिसके बाद तनाव को कम करने के लिए आर्मी को तैनात कर दिया गया था। ब्लू लाइन प्रांत में पिछले कई महीनों में जातीय हिंसा हो रही है।

2022 में 2 लाख से अधिक लोगों ने किया पलायन

ब्लू नाइल प्रांत इथियोपिया और दक्षिण सूडान की सीमा के समीप है। इस महीने की शुरुआत में एक भूमि विवाद को लेकर यहां हौसा जनजाति और बर्टा जनजाति के बीच विवाद बढ़ गया था। इससे पहले जून महीने में सूडान के युद्ध प्रभावित दारफुर प्रांत में हुए जातीय संघर्ष में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। यूएनएचसीआर (UNHRC) में समन्वयक टॉबी हार्वर्ड ने कहा कि पश्चिमी दारफुर प्रांत के कुलबस शहर में अरब और अफ्रीकी जनजातियों के बीच जमीन विवाद को लेकर झड़प हुई थी। इससे पहले अप्रैल में सूडान के पश्चिम दारफुर क्षेत्र में कबायली अरबियों और गैर अरबियों के बीच हुई झड़पों में मृतकों की संख्या 200 से अधिक लोग मारे गए। इस साल सूडान में आदिवासी हिंसा और अन्य हमलों के कारण कुल मिलाकर लगभग 2,11,000 लोग विस्थापित हुए हैं।

English summary

At least 220 people were killed during two days of fighting in the latest ethnic clashes over land disputes in Sudan’s southern Blue Nile state.