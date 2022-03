एलन मस्क की पुतिन को खुली चुनौती, कहा- आमने- सामने की करें लड़ाई, दांव पर रहेगा यूक्रेन

International

नई दिल्ली, 15 मार्च। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia Ukraine Conflict) थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर रूस की आर्मी के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में टेक अरब कारोबारी एलन मस्क ने रूस के राष्ट्रपति को चुनौती दी है। उन्होंने दो ट्वीट किए हैं। पहले में एलन ने कहा कि मैं व्लादिमीर पुतिन को आमने-सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। उन्होने अपनी चुनौती के बदले दांव पर यूक्रेन को लगाने की बात कही है। एलन मस्क का अलगा ट्वीट रूसी भाषा में किया गया। जिसमें रूसी राष्ट्रपति से कहा गया कि 'क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं?'

रूस की सेना का लगातार हमला झेल रहे यूक्रेन की सहायता के लिए इससे पहले भी एलन मस्‍क सामने आ चुके हैं। उन्होंने यूक्रेन की ओर से मांग किए जाने पर तत्‍काल यूक्रेन को इंटरनेट देना शुरू कर दिया था। वहीं अब टेक अरबपति का यह ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। जिसमें एलन ने पुतिन को आमने सामने की लड़ाई की चुनौती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एलन मस्क को युद्ध के बाद अपने देश में आमंत्रित करने की बात कही है।

एलन मस्क के ट्वीट पर यूजर ने क्या लिखा?

अब टेस्ला के संस्थापक व सीईओ ने यह ट्वीट कर एक बार फिर से यूक्रेन का समर्थन किया है। एलन के ट्वीट पर एक ट्वीटर यूजर ने कमेंट किया है। उसने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध केवल 10 सेकंड समाप्त हो जाएगी। यूजर की इस प्रतिक्रिया पर एलन मस्क ने भी सहमति व्यक्त की है।

The fight would be over in 10 seconds. It would just depend on how much damage Elon would want to do how fast. Nothing else.

Elon is also 19 years younger. pic.twitter.com/8xjrpu19cP