Twitter पर मौजूद फर्जी अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित होंगे, एलन मस्क का नया फरमान

दुनिया के अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) को खरीदने के बाद उसमें कई नीतिगत बदलाव करते जा रहे हैं। मस्क ने एक बार फिर से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नकली खातों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए बॉस ने कहा कि, जो भी हैंडल फर्जी होंगे उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। मस्क ने बताया कि उन्होंने निलंबन से पहले एक चेतावनी जारी की थी। अब व्यापक तौर पर सत्यापन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब किसी भी नाम परिवर्तन से सत्यापित चेकमार्क का अस्थायी तौर पर नुकसान होगा।

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

English summary

Elon Musk on Sunday said through a series of tweets that any Twitter handles found engaged in 'impersonation' without clearly specifying "parody" will be suspended permanently.