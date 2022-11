जरूरत पड़ी तो खुद का स्मार्टफोन भी बना लूंगा, एलन मस्क ने कहा

International

oi-Artesh Kumar

एलन मस्क (Elon Musk) अब स्मार्टफोन (Smartphones) के उत्पादन के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकते हैं। उनका कहना है कि, अगर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म को एप्लिकेशन स्टोर से हटा दिया जाता है तो वह एप्पल और एंड्रॉइड डिवाइस के साथ मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक स्मार्टफोन का उत्पादन करेंगे। अरबपति मस्क ने एक यूजर को यह बात ट्वीट करके कहा।

English summary

Elon Musk said he would manufacture smartphones if Apple and Google were to remove Twitter from their app stores. The billionaire made the comments in response to a Twitter post suggesting that the Tesla and SpaceX co-founder should manufacture smartphones in the event of the social media platform getting expelled from the app stores of Apple and Google.