Elon Musk: बहुत बड़े दिलफेंक क्यों हैं एलन मस्क? एक रिश्ते में नहीं भरता मन, बदलते रहते हैं गर्लफ्रेंड्स

Elon Musk Wives and Girlfriends: दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और अपने नये नये प्रोजेक्ट्स से पूरी दुनिया को हैरान करने वाले एलन मस्क की निजी जिंदगी भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई रहती है। एलन मस्क कभी भी एक रिश्ते में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। जिंदगी में 50 बसंत देख चुके एलन मस्क अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। इस हफ्ते ट्विटर कर्मचारियों की जिंदगी पर बिजली गिराने वाले एलन मस्क अपने इन्हीं तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं और वो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, कि उन्हें वही लोग पसंद हैं, जो मेहनती हो। एलन मस्क दुनिया की चंद सबसे खूबसूरत महिलाओं से रिश्ता रखने के लिए भी चर्चा में रहे हैं। ऐसे में आईये जानते हैं, कि एलन मस्क की जिंदगी में आई उन लड़कियों और उन रिश्तों के बारे में, जिनमें से कुछ के साथ उन्होंने शादी भी की।

