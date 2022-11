Twitter के नए मालिक Elon Musk ने फिर दिया बड़ा झटका, आधे कर्मचारियों की हो सकती है छंटनी!

International

oi-Artesh Kumar

ट्विटर (Twitter) के नए मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने आते ही कई बड़े झटके दिए हैं। सबसे पहले तो आते ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल समेत चार बड़े अधिकारियों के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बताया जा रहा है कि ट्विटर से आधे कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलन मस्क ने नौकरियों में कटौती करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार को इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बताया कु एलन मस्क ने लागत में कटौती के लिए ट्विटर इंक या कंपनी के आधे कर्मचारियों में लगभग 3,700 नौकरियों में कटौती करने की योजना बनाई है।

English summary

Elon Musk plans to cut about 3,700 jobs at Twitter Inc or half of the company's workforce in a bid to cut costs, Bloomberg News reported on Wednesday, citing people familiar with the matter.