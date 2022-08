एलन मस्क का यह प्रोजेक्ट मचा देगा 'तहलका', Starlink V2 लॉन्च होते ही बदल जाएगा सबकुछ

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 26 अगस्त : दुनिया के सबसे अमीर शख्स हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा धमाका किया है। खबर के मुताबिक, एलन मस्क ने अपने महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट Starlink (स्टारलिंक) को लेकर एक नई घोषणा की है जो मोबाइल की दुनिया में एक और नई क्रांति ला देगी। मस्क ने ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया कि वे अगले साल 2023 तक StarlinkV2 लॉन्च करेंगे। उनकी इस नई घोषणा का उद्देश्य मोबाइल फोन को सीधे नेटवर्क उपलब्ध कराना है।

English summary

US wireless carrier T-Mobile US Inc will use Elon Musk-owned SpaceX's Starlink satellites to provide mobile users with network access in parts of the United States, the companies announced on Thursday, outlining plans to connect users' mobile phones directly to satellites in orbit.