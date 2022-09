'किसी को मूर्ख मत समझिए', पाकिस्तान को F-16 पैकेज देने पर जयशंकर ने अमेरिका को लगाई लताड़

International

वाशिंगटन, 26 सितंबर : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों मजबूती पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि, इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के संबंध अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करता है। एस जयशंकर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एफ-16 लड़ाकू विमानों पर अमेरिका के फैसले को लेकर सवाल किया।

"For someone to say I am doing this because it is all counter-terrorism content and so when you are talking of an aircraft like a capability of an F-16 where everybody knows, you know where they are deployed and their use. You are not fooling anybody by saying these things," Jaishankar noted.