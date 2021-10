International

oi-Ankur Sharma

न्यूयार्क, 21 अक्टूबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, वो अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने 'TRUTH Social' रखा है। इस बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि 'हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तालिबान की ट्विटर पर बड़ी मौजूदगी है, फिर भी आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया।'

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'TRUTH Social' समूह "उदार मीडिया संघ का प्रतिद्वंद्वी" बनेगा। उन्होंने इस बारे में एक विज्ञप्ति जारी की है. जिसमें बताया गया है कि नवंबर में आमंत्रित अतिथियों के लिए 'ट्रुथ सोशल' का बीटा संस्करण उपलब्ध होगा और इस सोशल प्लेटफार्म के स्वामित्व का अधिकार ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) के पास होगा। 'TRUTH Social' के सारे फीचर ट्विटर की ही तरह होंगे, जिस तरह से यूजर्स ट्विवटर पर अपने वीडियो, फोटो वगैरह शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से 'TRUTH Social' पर भी यूजर्स अपने फोटो और वीडियो को शेयर कर पाएंगे।

सभी सोशल मीडिया पर बैन हैं ट्रंप

आपको बता दें कि ट्रंप को फेसबुक-ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है। दरअसल 6 जनवरी को ट्रंप को ट्वीटर पर बैन कर दिया गया था क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ करने वाली भीड़ को भड़काया था, उनके विवादित ट्वीट के बाद ही अमेरिकी संसद में वो सब घटा जो कि नहीं घटना चाहिए था, जिसके बाद से ही ट्रंप बौखलाए हुए थे।

पाकिस्तान: दूसरे देशों से मिले गिफ्ट बेच रहे हैं PM इमरान खान, विपक्षी दलों ने लिया निशाने पर

'फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप'

वो लगातार सोशल मीडिया पर वापसी करने की कोशिश में थे उन्हें ट्विटर और फेसबुक पर जब बैन किया गया था तो ट्रंप ने अपना ब्लॉग बनाया था, जिसका नाम 'फ्रॉम द डेस्क ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप' था लेकिन उसमें भी कुछ विवादित बातें लिखी गई थीं जिसके बाद मई महीने में ट्रंप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट पर भी बैन कर दिया गया था और वो अपने ब्लॉग को लेकर लगातार सवालों के घेरे में थे, जिसके बाद ट्रंप ने अपना ब्लॉग बंद कर दिया और अब उन्होंने खुद की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का ऐलान किया है।

English summary

Former US President Donald Trump to launch his own social media platform called 'TRUTH Social'. We live in a world where the Taliban has a huge presence on Twitter, yet your favorite American President has been silenced said Trump.