US Election: राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के नाम की औपचारिक घोषणा, साथ होंगे माइक पेंस

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में चुनावी बिगुल बज चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के समाप्त होने से पहले नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। इस बीच सोमवार को रिपब्लिकन पार्टी ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन मैदान में हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प के साथ-साथ रिपब्लिक पार्टी की ओर से माइक पेंस को भी उप राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा नामांकित किया गया है। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कमेटी की अध्यक्ष रोना मैकडैनियल ने ट्वीट में कहा, रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और उपराष्ट्रपति पद के लिए माइक पेंस को दोबारा नामांकित किया है। आज से 70 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोबारा चयनित करने के अपने लक्ष्य को लेकर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं।

Republican party announces official renomination of Donald Trump & Mike Pence for President & Vice President of US.

"We go forward confident in our cause of re-electing President & Vice President 70 days from now", tweets Ronna McDaniel, Republican National Committee Chair pic.twitter.com/R8NDn2SMG4