क्वीन के अंतिम संस्कार में पीछे बैठे बाइडेन, ट्रंप बोले, 'जगह ही सब कुछ है', उड़ाया मजाक

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 20 सितंबर : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) का लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में 14वीं पंक्ति में बैठने के लिए उनका मजाक उड़ाया। बता दें कि, सोमवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया (Elizabeth II state funeral)। इस दौरान विश्व के तमाम बड़े नेता लंदन में मौजूद थे।

English summary

Donald Trump mocked US President Joe Biden on Monday for his 14th-row seating assignment at Queen Elizabeth II’s state funeral in London where world leaders, European family members and public gathered to bid goodbye to Britain's longest-serving monarch.