डोनल्ड ट्रंप महारानी से मिले, लंदन के मेयर से उलझे

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ब्रिटेन के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने महारानी एलिज़ाबेथ से मुलाक़ात के साथ की है. इस दौरान ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहीं.

डोनल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का बकिंघम पैलेस में औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया, उसके बाद उनके लिए एक निजी लंच की व्यवस्था की गई थी.

ट्रंप ने इस दौरान ट्वीट कर कहा, ''लंदन का दौरा बहुत ही शानदार चल रहा है.''

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ''पूरा शाही परिवार बेहतरीन है और अमरीका-ब्रिटेन के संबंध बहुत ही मजबूत हैं.''

एक और ट्वीट में डोनल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े एक बड़े समझौते के होने की संभावना है.

डोनल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के स्वागत में आयोजित लंच में कई तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी. इस दौरान प्रिंस चार्ल्स भी वहां मौजूद रहे.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 June 2019

ट्रंप और लंदन के मेयर भिड़े

इससे पहले, डोनल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक़ ख़ान की आलोचना की.

ट्रंप और सादिक़ ख़ान पहले भी एक दूसरे से उलझ चुके हैं. ऐसे में जब ट्रंप लंदन पहुंचे तो दोनों के बीच 'ट्विटर वॉर' देखने को मिला.

ट्रंप ने सादिक़ ख़ान के संबंध में ट्वीट किया, ''सादिक़ ख़ान ने लंदन के मेयर के तौर पर बहुत ही बेकार काम किया है. वो अमरीकी राष्ट्रपति के ब्रिटेन दौरे से इतने अधिक परेशान हैं, जबकि ब्रिटेन और अमरीका के करीबी संबंध रहे हैं. उन्हें मेरे ऊपर ध्यान देने से बेहतर है कि लंदन के अपराधों पर ध्यान देना चाहिए.''

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 June 2019

वहीं दूसरी तरफ सादिक़ ख़ान कह चुके हैं कि ट्रंप के स्वागत में 'रेड कार्पेट' बिछाने की ज़रूरत नहीं है.

सादिक़ ख़ान ने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने डोनल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए.

Mayor of London, @SadiqKhan has a message for @realDonaldTrump on his arrival to London about how women ought to be treated globally. 'Dear Trump...' https://t.co/hJ5uhS9wU6 pic.twitter.com/MwlwJu5Lpf — ELLEUK (@ELLEUK) 3 June 2019

ट्रंप के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन

डोनल्ड ट्रंप और मेलानिया सोमवार को जब लंदन पहुंचे तो उनके ठहरने की व्यवस्था सेंट्रल लंदन स्थित अमरीका के राजदूत के निवास स्थान पर की गई थी.

ब्रिटेन के कई शहरों में ट्रंप के दौरे के विरोध में प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं. ये विरोध प्रदर्शन लंदन, मैनचेस्टर, बेलफ़ास्ट और बर्मिंघम सहित कई अन्य शहरों में हो रहे हैं.

लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोरबिन ने सरकार की ओर से ट्रंप के लिए आयोजित डिनर में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया. लेबर पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि जेरेमी लंदन में होने वाले एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं और उसे संबोधित भी कर सकते हैं.

Tomorrow's protest against Donald Trump's state visit is an opportunity to stand in solidarity with those he's attacked in America, around the world and in our own country - including, just this morning, @SadiqKhan. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 3 June 2019

डोनल्ड ट्रंप और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे के बीच मंगलवार को बैठक होगी. इस दौरान दोनों नेता जलवायु परिवर्तन और चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ख़्वावे के संबंध में चर्चा कर सकते हैं.

