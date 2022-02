ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग जीती दुनिया? ज्यादातर देशों ने हटाए कोरोना प्रतिबंध, डेनमार्क ने खत्म किए नियम

International

oi-Abhijat Shekhar

कोपनहेगन, फरवरी 02: डेनमार्क ने कोरोना महामारी को 'समाज के लिए गंभीर' रोग नहीं मानते हुए ज्यादातर कोविड प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान कर दिया है। डेनमार्क यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने ज्यादातर कोविड प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है और डेनमार्क ने कहा है कि, कोविड 19 अब 'सामाजिक रूस से गंभीर बीमारी' नहीं है।

The country will no longer categorize #Covid19 as a "socially critical disease" despite record infections #Covid19DK https://t.co/uUIsirc1KP

English summary

Most European countries, including Denmark, have ended Kovid restrictions. After which the question is whether the world has won the war against the Omicron variant.