अमेरिका में गर्भपात कानून पर इतना हंगामा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीक, देशभर में भारी प्रदर्शन

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 04: अमेरिका में काफी ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले अबॉर्शन कानून को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के लिए ये मुद्दा पिछले 50 सालों से काफी संवेदनशील बना हुआ है और एक बार फिर से इस कानून को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आखिर ये मुद्दा अचानक फिर से क्यों उठा है, अमेरिकी सरकार का रूख क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे लीक हो गया और अमेरिकी नागरिक क्या चाहते हैं, आइये तमाम बातें जानते हैं।

English summary

There has been an uproar over the abortion law in America and thousands of people are protesting after the Supreme Court's decision was leaked.